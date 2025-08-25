Александр Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по выигранным единоборствам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. Среди лучших нашлось место и форварду «Зенита» Александру Соболеву. Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по количеству выигранных единоборств. На счету Александра 17 успешных единоборств в матче с махачкалинским «Динамо» (4:0).
Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
- 25 августа 2025
-
15:30
-
15:28
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:44
-
13:37
-
13:37
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:11
-
13:09
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:33
-
12:27
-
12:25
-
12:12
-
12:01
-
11:57