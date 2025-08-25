Скидки
Александр Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по выигранным единоборствам

Александр Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по выигранным единоборствам
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. Среди лучших нашлось место и форварду «Зенита» Александру Соболеву. Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по количеству выигранных единоборств. На счету Александра 17 успешных единоборств в матче с махачкалинским «Динамо» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

