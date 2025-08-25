Александр Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по выигранным единоборствам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. Среди лучших нашлось место и форварду «Зенита» Александру Соболеву. Соболев — лучший футболист 6-го тура РПЛ по количеству выигранных единоборств. На счету Александра 17 успешных единоборств в матче с махачкалинским «Динамо» (4:0).

Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.