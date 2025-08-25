Скидки
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали о возможном переходе Кокшарова на правах аренды из «Краснодара»

В «Пари НН» рассказали о возможном переходе Кокшарова на правах аренды из «Краснодара»
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о возможном переходе 20-летнего нападающего Александра Кокшарова на правах аренды из «Краснодара». В прошлом сезоне форвард также выступал за нижегородцев, проведя на поле пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

— Вы сказали, что идёт общение с «Краснодаром» по возвращению Кокшарова. Есть какой‑то дедлайн по этому поводу?
— Дедлайн — закрытие трансферного окна. До его закрытия может решиться ситуация с переходом Кокшарова.

— Вы рассматриваете снова непосредственно аренду?
— На данный момент да. Если позиция «Краснодара» не поменяется по этому вопросу. Изначально мы обсуждали, что он снова придёт к нам в аренду, — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

