В «Пари НН» рассказали о возможном переходе Кокшарова на правах аренды из «Краснодара»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о возможном переходе 20-летнего нападающего Александра Кокшарова на правах аренды из «Краснодара». В прошлом сезоне форвард также выступал за нижегородцев, проведя на поле пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

— Вы сказали, что идёт общение с «Краснодаром» по возвращению Кокшарова. Есть какой‑то дедлайн по этому поводу?

— Дедлайн — закрытие трансферного окна. До его закрытия может решиться ситуация с переходом Кокшарова.

— Вы рассматриваете снова непосредственно аренду?

— На данный момент да. Если позиция «Краснодара» не поменяется по этому вопросу. Изначально мы обсуждали, что он снова придёт к нам в аренду, — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».