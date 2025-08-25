«Локомотив» начал переговоры о переходе полузащитника «Уотфорда» — L’Équipe

Московский «Локомотив» открыл переговоры с «Уотфордом» о переходе универсального марокканского полузащитника Имрана Лузы, сообщает авторитетное онлайн-издание L’Équipe. По данным источника, игроком также интересуется турецкий «Трабзонспор».

Луза выступает за «Уотфорд» с июля 2021-го. В прошлом сезоне полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Имран способен сыграть центрального, опорного и атакующего полузащитника.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Уотфордом» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 6 млн.