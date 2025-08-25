Карпин — об игре Миранчука за «Сьон»: Антону нужны партнёры, которые понимают его футбол

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре хавбека бело-голубых Антона Миранчука за швейцарский «Сьон». Российский полузащитник присоединился к «Динамо» в это трансферное окно.

— Почему выступление Миранчука в «Сьоне» получилось не таким ярким, как ожидали?

— Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнёры, которые понимают его футбол. Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная. Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.