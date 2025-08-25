Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — об игре Миранчука за «Сьон»: Антону нужны партнёры, которые понимают его футбол

Карпин — об игре Миранчука за «Сьон»: Антону нужны партнёры, которые понимают его футбол
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался об игре хавбека бело-голубых Антона Миранчука за швейцарский «Сьон». Российский полузащитник присоединился к «Динамо» в это трансферное окно.

— Почему выступление Миранчука в «Сьоне» получилось не таким ярким, как ожидали?
— Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнёры, которые понимают его футбол. Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная. Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Кирьяков: Миранчук точно не помешает «Динамо», вопрос только в мотивации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android