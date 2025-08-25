«Ротор» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ротор» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. Волгоградцы набрали восемь очков после пяти матчей. «Торпедо» имеет в своём активе четыре очка. Автозаводцы располагаются на 15-й строчке.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках Первой лиги. Первая игра завершилась вничью (1:1), а в ответном матче сильнее оказались футболисты «Ротора» (1:0).