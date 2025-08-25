Скидки
Защитник ЦСКА Лукин прокомментировал победу над «Акроном»

Защитник ЦСКА Лукин прокомментировал победу над «Акроном»
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о победе армейской команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Тяжёлый матч, но лёгких уже не бывает. Очень хорошо, что забрали три очка. Не получилось сыграть «на ноль», но будем работать, исправлять ошибки и недочёты. У нас хороший коллектив, хорошая команда. Благодарю наших болельщиков, которые гнали нас вперёд. Эта победа для них», — сказал Лукин в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА (14) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» (15) всего на одно очко.

