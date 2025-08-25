Маркиньос — о матче с «Рубином»: надеюсь, «Спартак» продолжит побеждать

Бразильский футболист «Спартака» Маркиньос выразил надежду, что красно-белые продолжат выигрывать в рамках Мир Российской Премьер-Лиги после победы над «Рубином» (2:0) в матче 6-го тура.

«Всё прошло хорошо. Прекрасная игра. Важно, что забрали три очка. Надеюсь, что мы продолжим побеждать в следующих играх», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. Красно-белые набрали восемь очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.