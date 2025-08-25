Скидки
Джованни Рейна перешёл из дортмундской «Боруссии» в мёнхенгладбахскую

Полузащитник сборной США Джованни Рейна перешёл из дортмундской «Боруссии» в одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 4 млн.

«Боруссия» — отличный, большой клуб. Я очень рад, что переход удался, и с нетерпением жду встречи с местными людьми и, конечно же, предстоящих спортивных соревнований», — приводит слова Рейны официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Джованни Рейна провёл 26 матчей за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

