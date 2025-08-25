Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» Кристиана Константина о новичке бело-голубых Антоне Миранчуке. Ранее Константин высказался о нелюбви россиянина к беговой работе.

— Президент «Сьона» сказал, что Антон был удивлён, что в Швейцарии надо много бегать.

— Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.