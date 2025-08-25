Скидки
Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке

Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» Кристиана Константина о новичке бело-голубых Антоне Миранчуке. Ранее Константин высказался о нелюбви россиянина к беговой работе.

— Президент «Сьона» сказал, что Антон был удивлён, что в Швейцарии надо много бегать.
— Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.

