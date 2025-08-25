Скидки
В «Реале Сосьедад» рассказали о планах на Арсена Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что главный тренер испанской команды Серхио Франсиско рассчитывает на российского полузащитника Арсена Захаряна. Напомним, бо́льшую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

— Почему главный тренер вчера не выпустил Захаряна на замену (в матче с «Эспаньолом» (2:2). — Прим. «Чемпионата»)? Он не доверяет ему?
— Тренер посчитал нужным выпустить других игроков — это его тактическое решение. Он рассчитывает на Арсена и хочет выжать из него всё самое лучшее! В его планы не входит уход Захаряна из клуба, — приводит слова Мундуате Sport24.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года.

