На Новой Риге открылась школа футбола московского «Динамо». Среди тренеров есть недавние выпускники динамовской академии Виктор Свежов и Максим Данилин, а учебный процесс построят на методиках, воспитавших Тюкавина, Гладышева и Захаряна. Открытие школы посетили Валерий Карпин, Сергей Паршивлюк и Константин Тюкавин.

Новая школа футбола стала 150-й в франшизе «Динамо». Учебный процесс в школе будет построен на методиках, разработанных специалистами московского «Динамо». Этот свод футбольных технологий, накопленный за все годы существования клуба, уже доказал свою эффективность: именно на нём выросли такие звёзды российского футбола, как Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Ярослав Гладышев. Методические материалы реализуются через единую технологическую платформу, к которой подключены все франшизы клуба.

Это событие знаменует собой очередной этап в реализации стратегии «Динамо», направленной как на развитие детско-юношеского футбола, так и на усиление бренда по всей стране и за её пределами.