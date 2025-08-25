Скидки
На Новой Риге открылась школа футбола московского «Динамо»

На Новой Риге открылась школа футбола московского «Динамо»
На Новой Риге открылась школа футбола московского «Динамо». Среди тренеров есть недавние выпускники динамовской академии Виктор Свежов и Максим Данилин, а учебный процесс построят на методиках, воспитавших Тюкавина, Гладышева и Захаряна. Открытие школы посетили Валерий Карпин, Сергей Паршивлюк и Константин Тюкавин.

Новая школа футбола стала 150-й в франшизе «Динамо». Учебный процесс в школе будет построен на методиках, разработанных специалистами московского «Динамо». Этот свод футбольных технологий, накопленный за все годы существования клуба, уже доказал свою эффективность: именно на нём выросли такие звёзды российского футбола, как Константин Тюкавин, Арсен Захарян и Ярослав Гладышев. Методические материалы реализуются через единую технологическую платформу, к которой подключены все франшизы клуба.

Это событие знаменует собой очередной этап в реализации стратегии «Динамо», направленной как на развитие детско-юношеского футбола, так и на усиление бренда по всей стране и за её пределами.

