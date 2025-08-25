Скидки
В «Динамо» объяснили дебют Антона Миранчука в день объявления трансфера

Комментарии

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк объяснил дебют полузащитника Антона Миранчука за бело-голубых в день объявления трансфера из швейцарского «Сьона».

— Антон Миранчук неожиданно дебютировал в день объявления трансфера.
— Это для вас неожиданно, а мы ждали Антона достаточно давно. Всегда были на связи, знали, в какой он форме. К счастью, удалось закрыть все формальности до игры, успели заявить. Он уже успел потренироваться.

В качествах Антона я никогда не сомневался. С первых тренировок было видно, что у него есть всё, чтобы помочь «Динамо». А дальше уже дело за ним и тренерским штабом, когда он сможет набрать физические кондиции, — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

