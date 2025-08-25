Скидки
Защитник «Пари НН» Пигас: мы можем обыграть «Спартак»

Комментарии

Футболист «Пари НН» Вадим Пигас заявил, что нижегородцам по силам обыграть «Спартак» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт во вторник, 26 августа, на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Будем готовиться к «Спартаку» и «Зениту» в штатном режиме. Будем выходить и настраиваться только на победу. Других мыслей быть не может. Будем делать всё, чтобы победить «Спартак» в следующем матче. Мы можем победить их за счёт надёжной игры в обороне и смелой – в атаке. Надеюсь, всё получится», — приводит слова Пигаса Metaratings.

Напомним, действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА.

