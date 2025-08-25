Экс-тренер Олейникова: Иван давно заслужил перейти в такой клуб, как «Локомотив»

Бывший тренер академии ЦСКА Андрей Аксёнов, работавший с нападающим Иваном Олейниковым, отреагировал на новости о возможном переходе игрока из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«У Олейникова будет очень высокая конкуренция в «Локомотиве». Но я думаю, что у Ивана есть все качества, чтобы играть в такой команде и бороться за высокие места в нашем чемпионате. Он давно это заслужил. Мы видим, что постепенно карьера Олейникова идёт вверх, и он подтверждает это своей игрой. После ЦСКА Иван пошёл своей дорогой, доказал свою состоятельность в других клубах. И сейчас вполне логичны слухи о том, что он может перейти в «Локомотив», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.