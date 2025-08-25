Скидки
«Нам нужны были все». Тренер «Реала» Алонсо оценил игру Родриго в матче с «Овьедо»

«Нам нужны были все». Тренер «Реала» Алонсо оценил игру Родриго в матче с «Овьедо»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре бразильского вингера своей команды Родриго Гоэса в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0). Ранее сообщалось, что футболист близок к уходу из клуба.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Он провёл хорошую игру. В первом тайме, играя за эту команду, он хорошо взаимодействовал с Каррерасом, Мбаппе иногда падал в оборону, как и Гюлер. У него были ситуации выхода один на один и несколько ударов. «Овьедо» играл довольно глубоко, и было сложно найти свободное пространство, но мне это нравилось. После прошлой недели нам нужны были все, и Родриго — один из них», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

