Наиль Умяров — лидер 6-го тура РПЛ по точным передачам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Он стал лидером тура по количеству точных передач. Футболист отдал 89 успешных пасов в гостевом матче с «Рубином» (2:0).

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. Красно-белые набрали восемь очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.