Наиль Умяров — лидер 6-го тура РПЛ по точным передачам
Поделиться
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Он стал лидером тура по количеству точных передач. Футболист отдал 89 успешных пасов в гостевом матче с «Рубином» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58' 0:2 Мартинс – 73'
В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. Красно-белые набрали восемь очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:44