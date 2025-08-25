Скидки
В РФС заявили, что рассмотрят угрозы физической расправы от футболиста в адрес судей

В РФС заявили, что рассмотрят угрозы физической расправы от футболиста в адрес судей
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит факт угрозы физической расправы в адрес судей со стороны игрока черкесского клуба «Нарт», выступающего в дивизионе «Б» Леон Второй лиги, Алана Лелюкаева во время матча второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубанью-Холдинг» (0:0, 3:4 пен.).

«Рассмотрим тот факт, что в матче «Кубань-Холдинг» — «Нарт» было удаление футболиста команды гостей Алана Лелюкаева за серьёзное нарушение правил игры. После удаления он во время ухода с поля нецензурно выражался в адрес судейской бригады и грозил физической расправой», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

Новости. Футбол
