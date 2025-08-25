Глава «Динамо»: если бы у Миранчука в «Сьоне» было «22+33», мы бы его не смогли купить

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трансфере полузащитника сборной России Антона Миранчука из швейцарского «Сьона».

— Правильно ли понимаю, что трансфер Миранчука сделан с прицелом на новый лимит?

— В том числе. И не только этот трансфер — посмотрите на всю нашу летнюю трансферную кампанию. Надеемся, что нам это поможет, если новый лимит будет введён.

— Правда ли, что Бувач был против перехода Антона?

— Если трансфер произведён, значит, у спортивного блока никаких противопоказаний по этому вопросу не было. Тот факт, что трансфер произошёл, и есть ответ на ваш вопрос.

— У Миранчука за прошлый сезон «2+3». Чем он вас заинтересовал? По информации СМИ, вы отдали за него около € 2 млн.

— Если бы у него было «22+33», мы бы его, наверное, не смогли купить. Мы очень хорошо понимаем его возможности при максимальной реализации игрового потенциала, поэтому и купили. Рассчитываем, что в этой команде и с этим тренером Миранчук раскроет свой максимальный потенциал, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».