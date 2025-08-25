«Немного расчувствовался». Тренер «Реала» Хаби Алонсо — о встрече с Санти Касорлой

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился эмоциями от встречи с 40-летним полузащитником «Овьедо» Санти Касорлой во время матча 2-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась крупной победой «сливочных» со счётом 3:0.

«Я немного расчувствовался, потому что знаю, какой момент он переживает здесь после столь блестящей карьеры. Атмосфера на «Тартьере» была потрясающей. Давно не видел Санти и был рад его обнять. Он уникальный игрок», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

40-летний Санти Касорла является двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании (2008, 2012). В своей карьере полузащитник выступал за такие команды, как «Вильярреал», «Малага» и английский «Арсенал». В августе 2023 года воспитанник «Овьедо» вернулся в родной клуб. В минувшем сезоне на счету Касорлы пять голов и пять результативных передач в 35 играх.