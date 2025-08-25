Экс-тренер Ивана Олейникова в ЦСКА рассказал, почему игрок не закрепился в первой команде

Бывший тренер академии ЦСКА Андрей Аксёнов, ранее работавший с действующим нападающим «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым, рассказал, почему футболист не сумел закрепиться в главной команде армейцев.

«Олейников — воспитанник ЦСКА, и у клуба было время к нему присмотреться. Когда Иван переходил в первую команду из молодёжной, его смотрели тренеры. Но к тому моменту Олейников ещё физически не окреп, хотя были предпосылки к тому, что у него хороший потенциал. Но здесь можно понять тренеров ЦСКА, которым нужна конкуренция прямо сейчас. Наверное, не хватило времени, чтобы подождать и потерпеть.

Если ЦСКА откроет список футболистов, которые были в системе клуба, из них вполне можно собрать боеспособный состав. Все эти футболисты, к сожалению, сейчас представляют другие клубы. Но это выбор ЦСКА, и с ним не поспоришь», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.