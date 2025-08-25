В «Спартаке» определили свой лучший матч сезона
Поделиться
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам игры 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0). Сакич отметил, что эта игра была лучшей для футболистов красно-белых в этом сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58' 0:2 Мартинс – 73'
«Я думаю, что матч с «Рубином» был лучшим для «Спартака» в этом сезоне. Всё было хорошо, мы победили, показали хорошую игру», — приводит слова Сакича ТАСС.
В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. Красно-белые набрали восемь очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Сочи».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
14:59
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:44