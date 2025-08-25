Керимов: обновлённый «Байер» Эрика тен Хага разочаровал

Комментатор «Okko Спорт» Элвин Керимов поделился впечатлениями от игры леверкузенского «Байера» в новом сезоне Бундеслиги. В 1-м туре чемпионата Германии «фармацевты» на домашнем поле уступили «Хоффенхайму» (1:2).

«Байер» стартовал плохо, честно говоря. В 1-м туре «Байер», кроме атакующих стандартов и моментов, созданных после них, ничего в атаке не смог создать. И вообще, за матч «Байер» сделал, наверное, всего семь ударов. Домашняя игра с «Хоффенхаймом», который в прошлом сезоне боролся за выживание. Но вот обновлённый «Байер» Эрика тен Хага, потерявший всех своих лидеров, честно говоря, разочаровал. То есть удар, да, причём «Байер» первым забил — это сделал Куанса после подачи Гримальдо со стандарта. Опасные штрафные были у «Байера» после подач Гримальдо, Алеша Гарсии, но с игры минимум моментов», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».