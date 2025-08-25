Комличенко: «Локомотив» хорошо стартовал в РПЛ, но о чемпионстве говорить сейчас рано

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о старте железнодорожников в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды.

— Мы хорошо стартовали, 14 очков в шести турах — нормальный, неплохой результат. Два последних матча выдались непростыми, с «Ростовом» не имели права проигрывать.

— Команде реально бороться за чемпионство?

— Рано сейчас говорить об этом, впереди много матчей, — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

По итогам 6-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 15 очков в шести матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 14 очками после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.