Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будлянский спрогнозировал, кто из пары «Пафос» — «Црвена Звезда» выйдет в основной этап ЛЧ

Будлянский спрогнозировал, кто из пары «Пафос» — «Црвена Звезда» выйдет в основной этап ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор «Okko Спорт» Владислав Будлянский поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и сербской «Црвеной Звездой». Первая встреча команд завершилась в пользу «Пафоса» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кипрский клуб без лишнего пафоса идёт к своей мечте. Для команды, которой всего 11 лет, выход в основной турнир Лиги чемпионов — невероятное событие, до которого остался один шаг.

Победа на выезде должна делать «Пафос» фаворитом, но мне кажется, что это не так. Первая игра сложилась максимально удачно для киприотов: гол на первой минуте, пенальти в самом начале второго тайма — идеальный расклад.

В «Црвене Звезде», во-первых, наверняка сделали выводы и, уверен, иначе подойдут к сопернику, а во-вторых, сербы перенесли матч чемпионата, чтобы спокойно подготовиться к решающей игре.

Мой прогноз: минимальная победа «Црвены» в основное время и проход сербской команды уже по итогам экстра-таймов», — сказал Будлянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Экспресс на Лигу чемпионов: «Рейнджерс» — «Брюгге» и сюрприз для «Црвены Звезды»
Экспресс на Лигу чемпионов: «Рейнджерс» — «Брюгге» и сюрприз для «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android