Будлянский спрогнозировал, кто из пары «Пафос» — «Црвена Звезда» выйдет в основной этап ЛЧ

Комментатор «Okko Спорт» Владислав Будлянский поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между кипрским «Пафосом» и сербской «Црвеной Звездой». Первая встреча команд завершилась в пользу «Пафоса» со счётом 1:0.

«Кипрский клуб без лишнего пафоса идёт к своей мечте. Для команды, которой всего 11 лет, выход в основной турнир Лиги чемпионов — невероятное событие, до которого остался один шаг.

Победа на выезде должна делать «Пафос» фаворитом, но мне кажется, что это не так. Первая игра сложилась максимально удачно для киприотов: гол на первой минуте, пенальти в самом начале второго тайма — идеальный расклад.

В «Црвене Звезде», во-первых, наверняка сделали выводы и, уверен, иначе подойдут к сопернику, а во-вторых, сербы перенесли матч чемпионата, чтобы спокойно подготовиться к решающей игре.

Мой прогноз: минимальная победа «Црвены» в основное время и проход сербской команды уже по итогам экстра-таймов», — сказал Будлянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».