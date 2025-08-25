Скидки
Экс-директор «Крыльев Советов» Пименов: Олейников будет усилением для «Локомотива»

Экс-директор «Крыльев Советов» Пименов: Олейников будет усилением для «Локомотива»
Бывший спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов отреагировал на новости о том, что нападающий команды Иван Олейников может перебраться в московский «Локомотив». Он считает, что футболист сумел бы усилить железнодорожников.

«Могу сказать, что Иван Олейников — очень качественный игрок с хорошей техникой и нестандартными решениями. Это будет усиление для «Локомотива», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что Олейников пропустил последний матч «Крыльев Советов» в чемпионате России из-за того, что ведёт активные переговоры с «Локомотивом».

Экс-тренер Ивана Олейникова в ЦСКА рассказал, почему игрок не закрепился в первой команде
