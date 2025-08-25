Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матеус Алвес рассказал, что сделать сложнее — выучить русский язык или выиграть РПЛ с ЦСКА

Матеус Алвес рассказал, что сделать сложнее — выучить русский язык или выиграть РПЛ с ЦСКА
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал, что ему будет сложнее сделать — выиграть Мир РПЛ в составе ЦСКА или выучить русский язык. Алвес присоединился к ЦСКА этим летом. Матеусу 20 лет, он является воспитанником бразильского клуба «Сан-Паулу».

— Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?
— Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски, — приводит слова Алвеса Sport24.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

Материалы по теме
В ЦСКА допустили, что совершат новые приобретения в это трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android