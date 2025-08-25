Матеус Алвес рассказал, что сделать сложнее — выучить русский язык или выиграть РПЛ с ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Матеус Алвес рассказал, что ему будет сложнее сделать — выиграть Мир РПЛ в составе ЦСКА или выучить русский язык. Алвес присоединился к ЦСКА этим летом. Матеусу 20 лет, он является воспитанником бразильского клуба «Сан-Паулу».

— Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?

— Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски, — приводит слова Алвеса Sport24.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).