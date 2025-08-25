В Москве определились триумфаторы VII Детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

32 команды из 17 городов России и Беларуси стали участниками VII Детского футбольного фестиваля «Чемпионата», который с этого сезона носит имя Александра Мостового.

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Каждый год наш традиционный фестиваль, который «Чемпионат» проводит вместе с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», собирает в столице юных талантов со всей страны. На этот раз его участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Минск, Балашиху, Бор, Выборг, Домодедово, Екатеринбург, Ильинский, Казань, Нефтекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Подольск, Ростов-на-Дону и Сызрань.

В рамках фестиваля 20–22 августа на стадионе «Арена Чертаново» состоялись два турнира для ребят 2017 и 2018 годов рождения. Участники были разбиты на четыре группы. Две сильнейшие команды каждой из них продолжили борьбу в плей-офф за 1–8 места, а ещё две сыграли за 9–16.

Фото: Фонд «Пас в будущее»

В турнире 8-летних футболистов приняли участие хозяева стадиона, воспитанники московской академии «Чертаново», выступавшие тремя командами, ПФК ЦСКА, отделение ФШ «Динамо» с юго-запада Москвы, команда филиала «Западный» академии ФК «Ростов», «Спарта» (Москва), «Комета» (Подольск), «IQ Молния» (Оренбург), «Метеор» (Балашиха), «Авангард» (Ильинский), «Фаворит» (Выборг), «Спартак» (Бор), а также московские «Механизм СВАО», «Мушкетёры» и «Finish Sport».

«Ростов», «Динамо», «Чертаново-синие» и ЦСКА возглавили свои группы, не потеряв ни одного очка, а в четвертьфинале динамовцы и армейцы оступились, проиграв свои поединки «Комете» и «Спарте». В итоге бронза досталась чертановцам, которые выиграли у «Кометы» (5:1), а в финале воспитанники академии «Спарта» уверенно победили «Ростов» (8:1).

Фото: Фонд «Пас в будущее»

На церемонии награждения маскот «Чемпионата» Тигр Чемп вручил подарки от «Чемпионата» и специальные призы всем лучшим футболистам. Приз «Надежда «Чемпионата»» вручили Денису Павлухину («Комета»), специальный приз «Цель» — Фёдору Ращупкину («Ростов»). Лучшим вратарём был признан Арсений Павлинов («Комета»), лучшим защитником — Макар Ветров («Чертаново»), лучшим полузащитником — Тимур Озевин («Спарта»), лучшим нападающим — Никита Стоянов («Ростов»). Семён Корниенко из «Спарты» выиграл гонку снайперов с 14 забитыми мячами. А лучшим игроком фестиваля стал его партнёр Фёдор Емельянов.

За победу у 7-летних участников фестиваля боролись две команды «Чертаново», ПФК ЦСКА, наши гости из Белоруссии «Минск-city», две команды сборной «Луч», представлявшие Москву и Санкт-Петербург, «ЛилиФут» (Нижний Новгород), «Сокол» (Казань), «Gold Pride» (Екатеринбург), «Спартак» (Сызрань), DAP (Домодедово), «Кристалл» (Нефтекамск), «Академия» (Нижний Новгород), «Амкар» (Пермь), «Механизм СВАО» и «Импульс» (обе — Москва).

Фото: Фонд «Пас в будущее»

Победителями групп стали ЦСКА, «Чертаново-синие», «Луч-чёрные», одержавшие по три победы в трёх матчах, и казанский «Сокол», который опередил «Механизм» только по разнице мячей. А в полуфинал пробились обе команды «Чертаново», «Луч» и нижегородский «Лилифут», одолевший московских армейцев в серии пенальти. В матче за 3-е место с «Чертаново-белые» нижегородцы тоже навязали сопернику борьбу, но уступили. А в решающем поединке «Луч» переиграл первую команду чертановцев со счётом 4:2 и стал обладателем большого чемпионского кубка.

Приз «Надежда «Чемпионата»» отправился в Нижний Новгород вместе с Тимофеем Лабаевым, приз «Цель» завоевал Александр Попов («Амкар»), награда лучшему вратарю досталась Андрею Корчагину («Луч»), лучшим защитником был признан Илья Азаров («Чертаново»), лучшим полузащитником — Константин Рудковский («Луч»), лучшим нападающим — Леонид Захаров («Лилифут»). Чертановец Мирослав Балашов стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами, а лучшим игроком фестиваля в категории U7 назван Глеб Ферапонтов из «Луча».

Будущие звезды подарили друг другу и своим болельщикам море положительных эмоций. А мы с нетерпением будем ждать очередного фестиваля в следующем году! До встречи!

Результаты всех матчей, ссылки на фоторепортажи и прямые трансляции можно найти на сайте фонда «Пас в Будущее».