Валерий Карпин высказался о низкой результативности «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о низкой результативности своей команды в текущем сезоне. За шесть матчей Мир РПЛ бело-голубые забили семь голов и пропустили шесть мячей. Сейчас «Динамо» находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков.

— В матче с «Пари НН» «Динамо» впервые в этом сезоне РПЛ забило больше одного мяча. Чего не хватало раньше и чем недовольны до сих пор?
— Не хватало реализации. Это было и раньше, и не хватало с «Пари НН». Отмазки можно находить любые, но для чего? Путь исправления — работа, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

