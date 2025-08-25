Скидки
«Нужно расти не только на поле». Минспорт составит перечень книг для молодых футболистов

«Нужно расти не только на поле». Минспорт составит перечень книг для молодых футболистов
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о намерении заняться всесторонним развитием молодых российских футболистов. По его словам, Министерство спорта разработает список книг, которые рекомендованы к прочтению юным спортсменам.

«В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь. Поэтому мы с РФС еще эту тему обсудим. Мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте, обсудим тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов — может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах, еще какую-то полезную для них информацию будем давать, может быть, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры. Они должны расти не только на поле, тогда будет полный порядок. Так я вижу», — цитирует Дегтярева ТАСС.

