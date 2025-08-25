Скидки
В ЦСКА раскрыли, получали ли предложения по трансферу Матвея Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе полузащитника Матвея Кисляка из клуба в летнее трансферное окно, отметив, что армейцы не получали официальных предложений о приобретении хавбека.

«Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придёт предложение, которое клуб сочтёт адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас. Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было», — приводит слова Бабаева Legalbet.

Ранее сообщалось, что в переходе 20-летнего Матвея Кисляка заинтересован турецкий «Галатасарай». В текущем сезоне Кисляк провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

