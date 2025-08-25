«Краснодар» сыграет с медиафутбольным клубом ФК «10» во время паузы на матчи сборных

Чемпион России «Краснодар» проведёт товарищеский матч с медиафутбольным клубом ФК «10» во время международной паузы. Встреча состоится в субботу, 6 сентября. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Мы снова пронесёмся сквозь вселенные нашего футбола и снова сыграем с ФК «10», — говорится в анонсе встречи в телеграм-канале «Краснодара».

В 2024 году команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в Краснодаре. Игра проходила 7 сентября и завершилась победой профессионального клуба со счётом 4:2. После шести туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.