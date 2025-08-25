Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» сыграет с медиафутбольным клубом ФК «10» во время паузы на матчи сборных

«Краснодар» сыграет с медиафутбольным клубом ФК «10» во время паузы на матчи сборных
Комментарии

Чемпион России «Краснодар» проведёт товарищеский матч с медиафутбольным клубом ФК «10» во время международной паузы. Встреча состоится в субботу, 6 сентября. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Мы снова пронесёмся сквозь вселенные нашего футбола и снова сыграем с ФК «10», — говорится в анонсе встречи в телеграм-канале «Краснодара».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
4 : 2
ФК 10
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 13'     1:1 Тен – 14'     2:1 Смолов – 43'     2:2 Киреев – 54'     3:2 Олусегун – 61'     4:2 Олусегун – 83'    

В 2024 году команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в Краснодаре. Игра проходила 7 сентября и завершилась победой профессионального клуба со счётом 4:2. После шести туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.

Материалы по теме
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Истории
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android