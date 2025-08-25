Тренер «Монако» Хюттер: наша игра с «Лиллем» меня не порадовала

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура Лиги 1.

«Мы недовольны, это точно, это поражение нас разочаровало. Я видел два разных тайма. Думаю, в первом тайме мы были более динамичны, у нас было три очень хороших момента, их нужно реализовывать, особенно когда играешь в Лилле.

Во втором тайме мы постепенно потеряли контроль над мячом, наша игра меня не порадовала. Очень обидно пропустить гол в компенсированное время, но «Лилль» в итоге заслужил победу», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

В следующем туре монегаски сыграют дома со «Страсбургом» 31 августа.