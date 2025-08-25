«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ начнётся в 22:00 мск

Скидки
Ньюкасл — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 22:00 мск

Комментарии

Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом». Встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Арне Слота являются действующими чемпионами Англии. В минувшем сезоне команда набрала 84 очка в 38 встречах. «Ньюкасл» на старте сезона сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
