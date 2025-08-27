«Брюгге» — «Рейнджерс»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Брюгге» (Бельгия) и «Рейнджерс» (Шотландия). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу «Брюгге». В составе бельгийской команды забитыми мячами отметились Ромео Верман, Йорне Спилерс и Брандон Мехеле. Единственный гол «Рейнджерс» забил Данило.

