Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Брюгге — Рейнджерс: во сколько начало матча квалификации Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Брюгге» — «Рейнджерс»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Брюгге» (Бельгия) и «Рейнджерс» (Шотландия). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Рейнджерс» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу «Брюгге». В составе бельгийской команды забитыми мячами отметились Ромео Верман, Йорне Спилерс и Брандон Мехеле. Единственный гол «Рейнджерс» забил Данило.

