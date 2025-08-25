Полузащитник «Атлетико» Галлахер может вернуться в английскую Премьер-лигу — Романо

Английский полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер может перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, английский клуб уже связался с испанской командой на предмет аренды игрока. Ранняя стадия переговоров уже прошла, «матрасники» на данный момент решения не приняли.

Галлахер является воспитанником «Челси», на взрослом уровне он находился в системе этого клуба с 2019 по 2024 год. В рамках аренды он также выступал за «Чарльтон Атлетик», «Суонси сити», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Цвета клуба из Мадрида англичанин защищает с 2024 года.