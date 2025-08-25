Эдуард Сперцян: постараюсь поменяться футболками с Криштиану Роналду

Полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о предстоящей встрече с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду во время матча сборных Армении и Португалии в квалификации к чемпионату мира — 2026. Команды сыграют в 1-м туре группы F. Встреча пройдёт в субботу, 6 сентября, в Ереване.

«Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Думаю, это два человека, которых нельзя сравнивать. Для меня это два футболиста, которые нереальные, таких не будет в течение 30 лет, может быть. Постараюсь поменяться футболками с Роналду (смеётся)!» — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.