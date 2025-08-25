Полузащитник «МЮ» Фернандеш объяснил конфликт с арбитром в матче с «Фулхэмом»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал конфликт с главным арбитром матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:1) Крисом Каваной перед исполнением пенальти. На 38-й минуте встречи португалец поставил мяч «на точку» и приготовился к удару, однако столкнулся с Каваной, что вызвало недовольство футболиста. Этот удар Бруну не реализовал.

«Меня это расстроило. Если вы штатный исполнитель пенальти, то у вас есть свои привычки, то, что вы привыкли делать. Я расстроился, ведь арбитр не принёс извинений, именно это меня и взбесило, но это не оправдание для незабитого пенальти. Я очень плохо пробил по мячу. Я поставил ногу слишком близко к мячу, потому он и пролетел над перекладиной», — сказал Фернандеш в интервью для Sky Sports.