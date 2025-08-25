Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «МЮ» Фернандеш объяснил конфликт с арбитром в матче с «Фулхэмом»

Полузащитник «МЮ» Фернандеш объяснил конфликт с арбитром в матче с «Фулхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал конфликт с главным арбитром матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:1) Крисом Каваной перед исполнением пенальти. На 38-й минуте встречи португалец поставил мяч «на точку» и приготовился к удару, однако столкнулся с Каваной, что вызвало недовольство футболиста. Этот удар Бруну не реализовал.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58'     1:1 Смит-Роу – 73'    

«Меня это расстроило. Если вы штатный исполнитель пенальти, то у вас есть свои привычки, то, что вы привыкли делать. Я расстроился, ведь арбитр не принёс извинений, именно это меня и взбесило, но это не оправдание для незабитого пенальти. Я очень плохо пробил по мячу. Я поставил ногу слишком близко к мячу, потому он и пролетел над перекладиной», — сказал Фернандеш в интервью для Sky Sports.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Фулхэмом» в матче 2-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android