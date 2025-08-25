Гендиректор «Акрона»: лимит и потолок зарплат — это косметика, надо решать другие вопросы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге и введении потолка зарплат. Ранее с подобными предложениями выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Лимит — это косметика, потолок зарплат — это косметика. В чистом виде. Важно решать другие вопросы — системные и структурные. Вопрос в том, что за этим стоит. В действительности проблема — в развитии детско-юношеского футбола. Когда у нас в городах с населением в несколько сотен тысяч человек отсутствуют манежи… Наверное, это о чём-то говорит», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На текущий момент в РПЛ действует лимит на легионеров, позволяющий вносить в заявку команды на сезон до 13 иностранцев. Одновременно на поле могут находиться восемь из них. Не считаются легионерами футболисты из Казахстана, Кыргызстана, Армении и Беларуси, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.