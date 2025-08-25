Елагин оценил старт «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и поделился ожиданиями от игры с «Бёрнли»

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался об игре «Манчестер Юнайтед» на старте сезона английской Премьер-лиги, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура АПЛ с «Бёрнли». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча пройдёт в субботу, 30 августа.

«Тяжело «Юнайтед» выходит из пике, в котором пребывал в последние кошмарные годы. Безусловно, команда смотрится лучше по сравнению с прошлым сезоном. Но сырая, несбалансированная, без серьёзного вратаря. Бруну выглядит неуверенным, а оттого и пенальти не реализовал. Нервничает, как всегда, однако чувствуется, что не в форме.

В середине — провал. Непонятно, кто ведёт игру. Кунья вдруг вспыхнет, а потом резко уйдёт в тень. Такое ощущение, что Кунья с Бруну мешают друг другу в центре, и поэтому нет ярко выраженного диспетчера у «Юнайтед». Кто же на дирижёрском пульте? Шешко без мяча бесполезен. А кто ему этот мяч доставлять будет? Вопрос вопросов! Когда в финале вышел Магуайр, я вдруг поймал себя на мысли: сделайте его центрфорвардом! Этот бульдозер любую стенку прошибёт.

30-го «МЮ» принимает «Бёрнли». По идее, «Красные дьяволы» могут «отыграться» на «возвращенцах». Хотя ребята Паркера если упрутся, то тяжко с ними будет. Поэтому хозяевам придётся для победы попыхтеть», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил лондонскому «Арсеналу» (0:1). Игра 2-го тура с «Фулхэмом» завершилась результативной ничьей (1:1). Полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал пенальти на 38-й минуте. Место в воротах занимал турок Алтай Байындыр.