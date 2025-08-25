«Зенит» объявил о переходе защитника Роберта Ренана в «Васко да Гама»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит сезон-2025/2026 в Бразилии. Клуб «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро достиг договорённости с сине-бело-голубыми о переходе футболиста на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до конца сезона бразильской Серии А.

«Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану успехов и удачи», — говорится в сообщении пресс-службы санкт-петербуржцев в телеграм-канале «Зенита».

Роберт Ренан перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года. Аренда в «Васко да Гама» стала для него третьей с момента перехода в российский клуб после периодов в «Интернасьонале» и «Аль-Шабаб». В сезоне-2025/2026 21-летний бразилец на поле не появлялся.