Дмитрий Булыкин — об Олейникове: у «Локомотива» правильная стратегия

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Что касается Ивана Олейникова, я доверяю трансферной политике «Локомотива». Хоть Рамирес и сыграл в прошлом матче, но это скорее исключение. Клуб ко всем вопросам подходит с хорошим аналитическим решением, в том числе и по трансферу Олейникова. Если Самошникова продали, значит, кого-то на его позицию нужно купить. Так у нас любят говорить. При этом у Ивана российский паспорт, поэтому «Локомотив» всё делает правильно. У клуба правильная стратегия, и она должна приносить пользу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.