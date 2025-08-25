Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Мх Волк: хочется побольше игрового времени, готов выходить каждый матч

Вратарь «Динамо» Мх Волк: хочется побольше игрового времени, готов выходить каждый матч
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил о желании чаще принимать участие в матчах.

«Безусловно, хочется побольше игрового времени. Я готов выступать каждый матч. Даже участвовать в дополнительных, если какие-то придумают. Атмосфера во вратарской бригаде прекрасная. Когда я только приехал в «Динамо», Тимур Магомедов был одним из первых, кто меня поддержал. Мы всегда на связи, на тренировках друг другу помогаем и за пределами поля тоже хорошо общаемся. Скажем так: нас связывает чуть-чуть больше, чем только футбол. Поэтому никаких проблем нет. Уверен, что он за мои успехи радуется. И я буду отвечать ему тем же», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Севилья» и два клуба АПЛ поборются за Джавада из махачкалинского «Динамо» — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android