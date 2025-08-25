Вратарь «Динамо» Мх Волк: хочется побольше игрового времени, готов выходить каждый матч

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил о желании чаще принимать участие в матчах.

«Безусловно, хочется побольше игрового времени. Я готов выступать каждый матч. Даже участвовать в дополнительных, если какие-то придумают. Атмосфера во вратарской бригаде прекрасная. Когда я только приехал в «Динамо», Тимур Магомедов был одним из первых, кто меня поддержал. Мы всегда на связи, на тренировках друг другу помогаем и за пределами поля тоже хорошо общаемся. Скажем так: нас связывает чуть-чуть больше, чем только футбол. Поэтому никаких проблем нет. Уверен, что он за мои успехи радуется. И я буду отвечать ему тем же», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.