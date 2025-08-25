Родриго решил покинуть «Реал» и поручил агентам срочно искать новый клуб — The Athletic

Бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго принял окончательное решение о своём будущем в клубе. Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, футболист собирается покинуть мадридский клуб до конца летнего трансферного окна.

По данным источника, Родриго поручил своим представителям в самое ближайшее время найти для него новые варианты продолжения карьеры. Ранее интерес к бразильцу приписывали английским «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.