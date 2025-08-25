Полузащитник Кристьян Аслани пополнил состав «Торино»

Полузащитник Кристьян Аслани на правах аренды перешёл из «Интера» в «Торино». Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

Арендное соглашение между клубами предполагает наличие опции выкупа.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 22 матча в итальянской Серии А, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету три матча и один гол в рамках Кубка Италии. В Лиге чемпионов албанец принял участие в восьми встречах, в которых не отметился результативными действиями. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 13 млн.

Сегодня «Торино» сыграет с «Интером» в матче 1-го тура Серии А.