Дмитрий Булыкин: потеря лидерства в РПЛ ничего не значит для «Локомотива»

Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о результатах «Локомотива» на старте сезона-2025/2026. В 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники сыграли вничью с «Ростовом» (3:3).

«Так бывает, что команда после победной серии в РПЛ играет два матча подряд вничью. Самое главное, как «Локомотив» отреагирует на эти результаты. Если команда в ближайших двух играх до паузы на матчи сборных исправит ситуацию, всё будет хорошо. А если нет, возникнут вопросы, ведь все клубы в турнирной таблице рядом. На данный момент потеря лидерства в РПЛ ничего не значит для «Локомотива». Чемпионат очень долгий, но для психологической уверенности нужно набирать максимум очков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 14 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. До паузы на матчи сборных красно-зелёные сыграют с «Акроном» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России и с «Крыльями Советов» в 7-м туре чемпионата страны.