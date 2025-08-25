Скидки
Дмитрий Булыкин: потеря лидерства в РПЛ ничего не значит для «Локомотива»

Дмитрий Булыкин: потеря лидерства в РПЛ ничего не значит для «Локомотива»
Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о результатах «Локомотива» на старте сезона-2025/2026. В 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники сыграли вничью с «Ростовом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Так бывает, что команда после победной серии в РПЛ играет два матча подряд вничью. Самое главное, как «Локомотив» отреагирует на эти результаты. Если команда в ближайших двух играх до паузы на матчи сборных исправит ситуацию, всё будет хорошо. А если нет, возникнут вопросы, ведь все клубы в турнирной таблице рядом. На данный момент потеря лидерства в РПЛ ничего не значит для «Локомотива». Чемпионат очень долгий, но для психологической уверенности нужно набирать максимум очков», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 14 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. До паузы на матчи сборных красно-зелёные сыграют с «Акроном» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России и с «Крыльями Советов» в 7-м туре чемпионата страны.

