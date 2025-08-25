«Интер» — «Торино»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Серии А начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 25 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» (Милан) и «Торино» (Турин). Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра этой игры выступит Федерико Ла Пенна (Рим). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 7-м туре прошлого сезона «нерадзурри» переиграли туринцев со счётом 3:2, в 36-м туре победу также одержали миланцы — 2:0. По итогам прошедшего розыгрыша высшего дивизиона итальянского первенства «Интер» занял второе место в турнирной таблице, набрав 81 очко, «Торино» с 44 очками расположился на 11-й строчке.