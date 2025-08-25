Скидки
Урал — Волга Ул, результат матча 25 августа 2025, счет 4:0, 6-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» разгромно победил ульяновскую «Волгу» в 6-м туре Первой лиги
Завершился матч 6-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Уралом» из Екатеринбурга и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Хабибуллин – 5'     2:0 Акбашев – 26'     3:0 Воронов – 52'     4:0 Воронов – 65'    

На пятой минуте собственные ворота поразил защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. На 26-й минуте полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 53-й минуте нападающий «Урала» Максим Воронов довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Воронов оформил дубль.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 15 очков из 18 возможных. Отставание от лидирующего «Факела» составляет три очка. «Волга» с четырьмя очками располагается на 17-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
