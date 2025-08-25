«Урал» разгромно победил ульяновскую «Волгу» в 6-м туре Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Уралом» из Екатеринбурга и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На пятой минуте собственные ворота поразил защитник «Волги» Айдар Хабибуллин. На 26-й минуте полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 53-й минуте нападающий «Урала» Максим Воронов довёл счёт до крупного. На 65-й минуте Воронов оформил дубль.

После шести матчей «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 15 очков из 18 возможных. Отставание от лидирующего «Факела» составляет три очка. «Волга» с четырьмя очками располагается на 17-й строчке.