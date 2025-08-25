Тренер «Ювентуса» Тудор: в матче с «Пармой» мы проявили себя как крепкая команда
Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор дал комментарий касательно победы своей команды в матче 1-го тура Серии А с «Пармой» (2:0).
Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Дэвид – 59' 2:0 Влахович – 84'
Удаления: Камбьязо – 83' / нет
«Я рад. На старте сезона всегда есть некое напряжение из-за неизвестности, поэтому парни заслужили похвалу. «Парма» хорошо оборонялась, а мы здорово справились с их контратаками, ожидая правильного момента для нанесения удара. Мы проявили себя как крепкая команда и не пропустили ни одного мяча. Это нормально, когда на ранней стадии сезона возникают определённые трудности. На флангах мы могли бы перемещать мяч и быстрее, но я уверен, что мы станем лучше», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».
