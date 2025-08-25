Деменко: «Краснодар» даже после чемпионства демонстрирует максимально хороший футбол

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре «горожан» на старте нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Действующие чемпионы страны одержали пять побед в шести стартовых турах РПЛ-2025/2026.

«У «Краснодара» всё равно будут проблемы, ведь есть матчи с теми же ЦСКА и «Зенитом». Но если брать игру команды в целом, она сейчас более стабильная, и «быки» выступают действительно неплохо. Мы видим, что новые футболисты присоединяются к «Краснодару» — им нужно время, чтобы притереться к остальным. Но победы приносят уверенность всем игрокам. Мы видим, что у всех лидеров команды есть эмоции, и это очень приятно. Ведь мы смотрим на команду, которая даже после чемпионства демонстрирует максимально хороший футбол, хотя многие говорили, что «Краснодару» будет очень сложно защитить титул. Но это только начало», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 15 очков в шести матчах на старте сезона-2025/2026 и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ЦСКА и «Локомотива» составляет одно очко. В 7-м туре «быки» сыграют на выезде с ЦСКА. Матч запланирован на воскресенье, 31 августа.