Кордоба: у меня есть цели и мечты, которые, надеюсь, реализуются

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался на тему своей профессиональной мечты. Напомним, в прошлом сезоне футболист стал чемпионом России.

— Есть ли у тебя футбольная мечта?

— Да, конечно, всегда у меня есть цели и мечты, которые, я надеюсь, реализуются. Сейчас я нахожусь здесь. Надеюсь, что всё пойдёт как можно лучше. Но не назову чего-то конкретного», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент в стане «Краснодара» 32-летний Кордоба провёл 123 матча, в которых забил 61 гол и отдал 28 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.